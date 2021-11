Lille Eglise Saint-Maurice des champs Lille, Nord Concert « Chantons Noël ! » Eglise Saint-Maurice des champs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert « Chantons Noël ! » Eglise Saint-Maurice des champs, 19 décembre 2021, Lille. Concert « Chantons Noël ! »

Eglise Saint-Maurice des champs, le dimanche 19 décembre à 16:00

De Vive le vent à Mon beau sapin avec Les anges dans nos campagnes, …. venez en famille chanter toutes les chansons, cantiques et airs de Noël au son de la trompette et de l’orgue. Donnez de la voix à l’approche des fêtes ! Collation possible sur place : Pain d’épice, biscuit de Noël, thé, café. (vente associative)

Gratuit – Sans réservation

Par l’association Art Culture et Patrimoine Eglise Saint-Maurice des champs 160 rue du Faubourg de Roubaix Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T17:00:00

