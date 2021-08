Jars Jars Cher, Jars Concert : “Chantons Brassens” Jars Jars Catégories d’évènement: Cher

Concert : "Chantons Brassens" 2021-09-05 17:00:00

Jars Cher Jars L’Association “La petite cathedrale du Pays-Fort”, œuvrant pour la restauration de l’Eglise de Jars, organise un concert en cette église. Au programme, chansons de Brassens par Etienne Maneuvrier. Concert sur réservation. petitecathedrale.paysfort@gmail.com +33 6 07 54 80 34 L’Association “La petite cathedrale du Pays-Fort”, œuvrant pour la restauration de l’Eglise de Jars, organise un concert en cette église. Au programme, chansons de Brassens par Etienne Maneuvrier. Concert sur réservation. ©La Petite cathedrale du Pays Fort dernière mise à jour : 2021-08-25 par

