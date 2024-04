CONCERT CHANT’MAINE Salle des Richardières Aigrefeuille-sur-Maine, vendredi 19 avril 2024.

CONCERT CHANT’MAINE Salle des Richardières Aigrefeuille-sur-Maine Loire-Atlantique

Concert de la chorale Chant’Maine avec la participation du choeur de femmes Arrivée d’Air Show de Nantes

Cet organisme est spécialisé dans le domaine des Arts, culture, sciences et plus particulièrement dans le sous-domaine Chant, et se distingue par son engagement dans la thématique suivante Chanson française. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Salle des Richardières Salle de Tennis

Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement CONCERT CHANT’MAINE Aigrefeuille-sur-Maine a été mis à jour le 2024-04-08 par eSPRIT Pays de la Loire