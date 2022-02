Concert Chant’Heulin, le « choeur » à l’ouvrage ! Salle polyvalente de loisirs, 7 mai 2022, Le Pallet.

Concert Chant’Heulin, le « choeur » à l’ouvrage !

Salle polyvalente de loisirs, le samedi 7 mai à 20:30

**Chant’Heulin**, la chorale de la Chapelle Heulin, aura le plaisir de retrouver son public après deux années d’interruption subies. La représentation aura lieu à la grande salle polyvalente du Pallet le samedi 7 Mai à 20h30. Le temps d’une soirée, le public pourra découvrir le nouveau répertoire de la chorale et de ses invités. Chant’Heulin vous proposera un florilège de belles chansons françaises, gospels et variété contemporaine. La chorale est dirigée par le chef de choeur David Lambert et accompagnée par le pianiste et arrangeur André Mauxion. Nous vous attendons nombreux et serons heureux de partager avec vous ce moment qui, n’en doutons pas, marquera le retour à des jours meilleurs. Renseignements Tarifs et réservations : Par mail à [[chantheulin@outlook.fr](mailto:chantheulin@outlook.fr)](mailto:chantheulin@outlook.fr) ou via le Site Internet [[https://chantheulin.jimdofree.com/](https://chantheulin.jimdofree.com/)](https://chantheulin.jimdofree.com/) Par téléphone à partir du 18 avril, au 06.12.71.65.00 le jeudi, vendredi et samedi de 19h à 20h30) Gatuit jusqu’à 12 ans. Suivez-nous sur Facebook : [[https://www.facebook.com/ChantHeulin](https://www.facebook.com/ChantHeulin)](https://www.facebook.com/ChantHeulin)

Salle polyvalente de loisirs rue des Sports, 44330 Le Pallet Le Pallet Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:30:00