Concert "Chante avec Sussie" / festival "La semaine acadienne 2022"

Salle de l'Omac Rue Arthur Leduc
Courseulles-sur-Mer
Calvados

Vous connaissez les airs, et si les mots vous manquent, vous trouverez les paroles dans le petit livre de chant. Le plaisir d'écouter de la bonne musique, de chanter tous en choeur, ça fait du bien ! Les chansons inoubliables, la voix attirante de Sussie – une salle remplie d'amitié et de chaleur – en d'autre termes, une sortie qui fait plaisir et remonte le moral. Le concert est une célébration de chansons qui font désormais partie du patrimoine culturel ! Une douce nostalgie…. un vrai bijou où règnent la joie et l'interaction avec le public !

Répertoire de Charles Trenet à Dalida, de Tino Rossi à Joe Dassin… Edith Piaf, George Brassens, Charles Aznavour, Michel Sardou, Serge Gainsbourg, Lucienne Delyle… et bien d'autres encore.

