Concert – Chante aujourd’hui Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Concert – Chante aujourd’hui Marmande, 12 avril 2022, Marmande. Concert – Chante aujourd’hui Rue Léopold Faye Comoedia Marmande

2022-04-12 19:00:00 – 2022-04-12 21:30:00 Rue Léopold Faye Comoedia

Marmande Lot-et-Garonne Marmande EUR Les élèves des écoles de Marmande et les chœurs d’enfants du conservatoire Maurice Ravel vous proposent des poèmes mis en musique lors de ce concert intitulé “Poèmes (en)chantés”.

Concert des Elèves des écoles Herriot et Labrunie avec les Groupes de musiques actuelles des classes à horaires aménagés du collège J. Moulin.

Encadrés par les professeurs de musiques actuelles du Conservatoire Maurice Ravel.

Renseignements au Conservatoire au 05.53.64.40.89. Les élèves des écoles de Marmande et les chœurs d’enfants du conservatoire Maurice Ravel vous proposent des poèmes mis en musique lors de ce concert intitulé “Poèmes (en)chantés”. +33 5 53 64 40 89 Les élèves des écoles de Marmande et les chœurs d’enfants du conservatoire Maurice Ravel vous proposent des poèmes mis en musique lors de ce concert intitulé “Poèmes (en)chantés”.

Concert des Elèves des écoles Herriot et Labrunie avec les Groupes de musiques actuelles des classes à horaires aménagés du collège J. Moulin.

Encadrés par les professeurs de musiques actuelles du Conservatoire Maurice Ravel.

Renseignements au Conservatoire au 05.53.64.40.89. Ville de Marmande

Rue Léopold Faye Comoedia Marmande

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Val de Garonne

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Rue Léopold Faye Comoedia Ville Marmande lieuville Rue Léopold Faye Comoedia Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Concert – Chante aujourd’hui Marmande 2022-04-12 was last modified: by Concert – Chante aujourd’hui Marmande Marmande 12 avril 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne