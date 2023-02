CONCERT CHANT’APPART, 24 mars 2023, Saint-Michel-en-l'Herm .

CONCERT CHANT’APPART

24 Bis Rue Berjonneau Saint-Michel-en-l’Herm Vendee

2023-03-24 – 2023-03-24

Saint-Michel-en-l’Herm

Vendee

Nicolas MORO

Faux loser ou faux fanfaron, Nicolas Moro étale ses capacités sur une large palette musicale pour nous entraîner dans une futilité trompeuse. On se laisse berner avec plaisir tant il y a, derrière la farce, un regard sérieux, distancié et une vraie tendresse. » Dandy hors des modes, il crée un univers original neuf et pourtant familier où l’apparente simplicité cache un vrai talent d’auteur compositeur interprète et un musicien exigeant..

VASLO

Quelques pincements de corde, un silence, un souffle… et une voix. Porté par les musiques d’Europe de l’Est, le klezmer et le fado, ces sonorités qui ouvrent un passage de la mélancolie au festif, Vaslo nous tient par un fil entre deux émotions, deux réalités. Avec passion et rythme, les choses graves de la vie se muent en volupté, en simple beauté. D’une voix puissante, caressante, profonde ou cristalline, Vaslo nous pose sur un nuage.

Concerts suivis d’un buffet convivial qui réunit spectateurs et artistes.

Chant’Appart sert la chanson à domicile : Nicolas MORO suivi de VASLO

Saint-Michel-en-l’Herm

dernière mise à jour : 2023-02-13 par