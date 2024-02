CONCERT CHANT’APPART La leue La Réorthe, samedi 16 mars 2024.

Chant’Appart sert la chanson à domicile. 2 concerts au programme 21 G et Guilhem Valayé.

Profitez d’un moment suspendu au cœur de la jolie salle « Le champ des possibles ».

En première partie, le trio angevin « 21 G » vous emmènera entre slam, rap, fables et chansons autour d’une écriture poétique, simple, inspirante et réaliste.

La soirée se prolonge avec « Guilhem Valayé ». Du groupe « 3 minutes sur mer » à « the voyce », il présente aujourd’hui Aubrac . Un EP (durée en single et album) nourri de folk électrique québécois, de passion francophone et de grands espaces.

Concerts suivis d’un buffet convivial qui réunit spectateurs et artistes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

La leue 62 rue des brandes

La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire rempillon.isa-michel@sfr.fr

