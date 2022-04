Concert | Chant – piano Conservatoire de Nantes, 30 avril 2022, Nantes.

2022-04-30 Auditorium Mnouchkine

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : oui Sans réservation. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur. Auditorium Mnouchkine

Yoan Héreau, ancien élève au Conservatoire de Nantes dont il est sorti avec un double DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) en piano et accompagnement piano, est aujourd’hui un musicien reconnu sur la sène nationale et internationale. Comme un retour aux sources, il vient passer deux jours auprès des classes d’accompagnement piano et chant pour partager son expertise dans le travail spécifique du pianiste avec les chanteurs lyriques. Ce concert de fin de master class mettra en lumière des duos et trios chant-piano sur des répertoires d’opéra, de lied et de mélodies (Massenet, Rossini, Brahms, Ravel, Poulenc). Avec 16 élèves de la classe d’accompagnement piano de Gaëlle Tilizien et des classes de chant de Natasha Siehoff et Léonor Leprêtre. En présence du pianiste Yoan Héreau.

Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr