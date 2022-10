Concert chant et orgue Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

2022-10-23

Hautes-Pyrnes De Vive Voix est un ensemble vocal originaire de Mont-de-Marsan créé en 2007. Son répertoire couvre essentiellement la période de la Musique française de la fin 17ème au milieu 20ème. Bienvenue à eux et à leur chef Philippe Carrère pour leur première participation. Gilbert Vergé-Borderolle, bien connu de notre public, est titulaire de la Collégiale de Saint-Gaudens et fait partie de nos fidéles interprètes.. Un weekend à réserver absolument par les amateurs de musique authentique. Entrée libre, libre participation Les Amis de l’Orgue de l’église Saint-Vincent de Bagnères-de-Bigorre vous informent sur les derniers concerts de la saison 2022 La Messe propre pour les Couvents de Religieux et Religieuses de François Couperin dans sa configuration d’époque. Elle sera donnée en plain-chant baroque alterné avec le concours de l’ensemble vocal De Vive Voix dirigé par Philippe Carrère auquel répondra Gilbert Vergé-Borderolle à l’orgue. Le plain-chant alternera avec la messe du 6ème ton de Henry du Mont et des motets de Marc-Antoine Charpentier, Louis-Nicolas Clérambault et François de La Feillée contact@orgue-bagneres.fr à l’église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

