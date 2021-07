Le pouliguen Salle des Fêtes A. Ravache Le pouliguen, Loire-Atlantique Concert chant choral Salle des Fêtes A. Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Salle des Fêtes A. Ravache, le dimanche 8 août à 21:00

Oeuvres de Gabriel Fauré figure musicale importante de la fin du 19eme siècle en France. Influencé par Camille Saint-Saëns et Frédéric chopin, il a largement contribué à l’essor de la musique française.

