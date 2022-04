Concert chant choral – Chorale A Travers Chants Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistère

Concert chant choral – Chorale A Travers Chants Plovan, 8 mai 2022, Plovan.

2022-05-08

Plovan Finistère Plovan Ce concert sera donné au profit d’une autre association (Les Amis de Melane) qui s’est fixé pour objectif de venir en aide à la population défavorisée d’une région du CAMEROUN, appelée “Région de Melane” en permettant aux femmes de la communauté de lancer des activités artisanales . bosser.maryse@bbox.fr +33 6 81 33 02 47 Ce concert sera donné au profit d’une autre association (Les Amis de Melane) qui s’est fixé pour objectif de venir en aide à la population défavorisée d’une région du CAMEROUN, appelée “Région de Melane” en permettant aux femmes de la communauté de lancer des activités artisanales . Hent Kreisker Eglise Saint Gorgon Plovan

