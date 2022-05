Concert Chant Choral Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Concert Chant Choral Beauvais, 11 juin 2022, Beauvais. Concert Chant Choral Beauvais

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 22:00:00

Beauvais Oise 0 Le Choeur Cantus Felix et les élèves du conservatoire de Beauvais chanteront Le retour du printemps en l’église de Marissel à Beauvais. Le Choeur Cantus Felix et les élèves du conservatoire de Beauvais chanteront Le retour du printemps en l’église de Marissel à Beauvais. marian.wielezynski@orange.fr Le Choeur Cantus Felix et les élèves du conservatoire de Beauvais chanteront Le retour du printemps en l’église de Marissel à Beauvais. Libre d’utilisation

