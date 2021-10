Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Concert : Chant carnatique (Inde du Sud) | Bhavana Pradyumna Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert : Chant carnatique (Inde du Sud) | Bhavana Pradyumna Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 17 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 20h à 22h

payant

Chant carnatique | Bhavana Pradyumna Bhavana Pradyumna excelle dans l’art du chant carnatique mais est également une danseuse accomplie de bharata natyam. Diplômée en musique carnatique de l’Université de Madras, sa mère, Vidushi Padmamalini Raghunandan, l’a initiée à cet art dès son plus jeune âge avant de progresser sous la direction de son maître Dr S.Karthick. Ces 15 dernières années, elle a donné de nombreux concerts à travers le globe : en Inde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique (invitée notamment au célèbre festival de Fès en 2017). Depuis 3 ans, elle est artiste associée à l’Institut Emory (États-Unis), en tant que chef d’orchestre de l’ensemble de musique d’Inde du Sud. À Paris, où elle réside, elle a fondé le Conservatoire Carnatique de Paris qui soutient et encourage la diffusion de la danse bharata natyam et de la musique carnatique. La musique carnatique, originaire d’Inde du Sud, constitue un des deux genres majeurs de la musique classique indienne héritant des traditions hindoues. L’aspect vocal est fondamental dans cette musique. La plupart des compositions sont écrites pour être chantées, et même lorsqu’elles sont destinées à être interprétées par des instruments seuls, ceux-ci se doivent de respecter le style chanté (« gayaki »). Concerts -> Musiques du Monde Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Concerts -> Musiques du Monde

Date complète :

2021-12-17T20:00:00+01:00_2021-12-17T22:00:00+01:00

Preetse anta Kannada movie https://soundcloud.com/bhavana-pradyumna/preetse-anta-kannada-movie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris