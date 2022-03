Concert : Chansons primeurs Le Havre, 17 mars 2022, Le Havre.

Concert : Chansons primeurs Le Havre

2022-03-17 – 2022-03-17

Le Havre Seine-Maritime

Imaginez huit chanteuses et chanteurs qui ne se connaissent pas ou peu et qu’on enferme pendant trois jours avec l’injonction suivante : écrivez ensemble quinze chansons, selon diverses contraintes imaginées par le maître d’ouvre Ignatus, sachant qu’il vous faudra les interpréter devant le public dès l’aube du quatrième jour…

Ce pari fou a déjà été relevé plusieurs fois et va l’être encore ! Le résultat c’est un spectacle original et des créations musicales nourries de la personnalité de chacun. Les huit artistes ont en effet des univers et des styles propres, du rap à l’électro en passant par la pop et la chanson intimiste, et ce croisement crée une émulsion aussi riche que surprenante.

Date : le jeudi 17 mars à 20h – A partir de 12 ans.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h15

Tarif : 20€

