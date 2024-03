concert » chansons légèrement fêlées pour laisser passer la lumière » médiathèque Bretteville-sur-Ay, samedi 13 avril 2024.

concert » chansons légèrement fêlées pour laisser passer la lumière » médiathèque Bretteville-sur-Ay Manche

Joa raconte la vie d’une femme comme les autres ses rêves de petite fille, son premier soutien-gorge, le choix de son métier « sérieux », de son (ses) amoureux puis sa crise de la quarantaine …

Un concert rencontre avec l’autre, avec soi pour plus de foi dans notre pouvoir créateur et plus de joie !

En profondeur et en légèreté…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13 20:30:00

médiathèque le bourg

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie mediabrettevillesuray@gmail.com

