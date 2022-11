CONCERT (CHANSONS FRANCAISES RYTHMEES) AVEC VALERY BOSTON

CONCERT (CHANSONS FRANCAISES RYTHMEES) AVEC VALERY BOSTON, 4 mars 2023, . CONCERT (CHANSONS FRANCAISES RYTHMEES) AVEC VALERY BOSTON



2023-03-04 – 2023-03-04 Valery BOSTON Riche de 15 ans d’expériences scéniques et télévisuelles, elle remporte avec son premier album, « La dépression positive », de nombreux prix (SACEM, Unac, Tremplin France Bleu…). Ses textes en français, souvent très drôles, sa musique aux couleurs jazzy, reggae et funk sont à son image, festive et positive. Venez découvrir Valery BOSTON, sa musique festive et positive, aux couleurs jazzy, reggae et funk. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville