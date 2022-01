Concert – Chansons françaises Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Concert – Chansons françaises Centre Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay Flers

2022-04-08

Flers Orne Les professeurs du conservatoire interprèteront des chansons à textes poétiques ou drôles. Les musiques sont arrangées par les musiciens pour une formation intimiste: piano-guitare-batterie et chant.

