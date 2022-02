Concert chansons françaises Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Espace Charles Aznavour – Salle l'Essentielle, le samedi 21 mai à 20:30

Concert de chansons françaises : l’Orchestre du Conservatoire, le Big Band, la Chorale enfants et ados, l’Ensemble vocal jazz et classique seront en concert le samedi 21 mai à 20h30 à l’Essentielle. Vous pourrez redécouvrir entre autres les chansons de Jacques Brel, Édith Piaf, Claude Nougaro, Renaud, Barbara, Serge Gainsbourg, Jean-Jacques Goldman, Yves Montand, Zaz et bien d’autres surprises…

entrée libre avec passe sanitaire

L'Orchestre du Conservatoire, le Big Band, la Chorale enfants et ados, l'Ensemble vocal jazz et classique seront en concert le samedi 21 mai à 20h30 à l'Essentielle Espace Charles Aznavour – Salle l'Essentielle Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:00:00

