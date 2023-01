Concert chansons françaises avec l’Opéra éclaté : C’est beau… Ferrat Montet-et-Bouxal, 12 février 2023, Montet-et-Bouxal Montet-et-Bouxal.

Concert chansons françaises avec l’Opéra éclaté : C’est beau… Ferrat

Salle des fêtes Lavitarelle Montet-et-Bouxal Lot

2023-02-12 16:00:00 16:00:00 – 2023-02-12

Montet-et-Bouxal

Lot

Montet-et-Bouxal

18 EUR Jean Ferrat s’en est allé le 13 mars 2010, nous laissant héritiers de sa musique, de ses luttes ardentes, de son

humanité, refermant « l’un des plus beaux chapitres de notre histoire commune. Une histoire de profonde liberté

d’agir et de penser », écrit Jean-Emmanuel Ducoin. De Jean Tenenbaum à Jean Ferrat, c’est un destin rare,

jalonné de rencontres, structuré par les luttes, inspiré par l’amour de la poésie. Gamin des quartiers populaires,

orphelin d’un père mort à Auschwitz, Jean Ferrat pansera ses plaies par les arts, en choisissant le théâtre d’abord,

la musique, ensuite. En 1963 Nuits et brouillard, échos au plan nazi « Nacht und Nebel », devient le point

d’ancrage de ses engagements. Des portes des usines, où il soutient les ouvriers en grève, aux pavés parisiens de

mai 68, Jean Ferrat ne cessera de défendre son idéal, un idéal communiste, loin, cependant, des réalités

soviétiques et restera toujours indépendant puisque non encarté à un quelconque parti.

S’il est un chanteur « actuel » c’est bien lui ! Et c’est à lui que nous rendons hommage aujourd’hui !

Quatre bonnes raisons de s’intéresser aujourd’hui à Jean Ferrat :

• La banlieue

« Ma môme ». Inoubliable scène de « Vivre sa Vie » de Jean-Luc Godard dans laquelle Ferrat entre dans le bar,

s’approche du juke-box et met sa propre chanson

« Ma môme, ell’ joue pas les starlettes, Ell’ met pas des lunettes, De soleil, Ell’ pos’ pas pour les magazines, Ell’

travaille en usine, A Créteil»

• L’écologie avant la lettre

« La montagne »« Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, De quoi attendre sans s’en faire, Que l’heure de la

retraite sonne. Il faut savoir ce que l’on aime, Et rentrer dans son H.L.M., Manger du poulet aux hormones »

• L’engagement

« Je ne chante pas pour passer le temps »« Il se peut que je vous déplaise, En peignant la réalité, Mais si j’en

prends trop à mon aise, Je n’ai pas à m’en excuser, Le monde ouvert à ma fenêtre, Que je referme ou non

l’auvent, S’il continue de m’apparaître, Comment puis-je faire autrement ? ».

Le témoin du nazisme

• « Nuit et brouillard »

« On me dit à présent que ces mots n’ont plus cours, Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons d’amour (…)

Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter, L’ombre s’est faite humaine, aujourd’hui c’est l’été, Je twisterais

les mots s’il fallait les twister, Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez »

billetterie sur place à partir de 15h organisé par l’association MARTE

Pour célébrer les 10 ans de sa disparition, la compagnie Opéra Éclaté propose les plus belles chansons de Jean

Ferrat arrangées par Jean-Marc Padovani et chantées par Eric Perez !

Ce spectacle a été créé en résidence et en collaboration avec la Ville de Leyme.

opera éclaté

Montet-et-Bouxal

dernière mise à jour : 2023-01-25 par