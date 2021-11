Pontarlier Pontarlier 25300, Pontarlier Concert – Chansons et laicité Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: 25300

Pontarlier

Concert – Chansons et laicité Pontarlier, 9 décembre 2021, Pontarlier. Concert – Chansons et laicité Pontarlier

2021-12-09 – 2021-12-09

Pontarlier 25300 Proposé par l’Association Laïque de Pontarlier.

Guy et Isabelle Vigouroux proposent un récital musical de morceaux choisis dans l’oeuvre des grands de la chanson française : Brassens, Ferrat, Brel, Perret, Moustaki, Aznavour, Tachan. Une façon de revisiter les valeurs de notre devise républicaine et d’aborder des thèmes citoyens dans le cadre de la journée de la Laicité.

Participation au chapeau. erdelacroix@laposte.net Proposé par l’Association Laïque de Pontarlier.

Guy et Isabelle Vigouroux proposent un récital musical de morceaux choisis dans l’oeuvre des grands de la chanson française : Brassens, Ferrat, Brel, Perret, Moustaki, Aznavour, Tachan. Une façon de revisiter les valeurs de notre devise républicaine et d’aborder des thèmes citoyens dans le cadre de la journée de la Laicité.

Participation au chapeau. Pontarlier

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 25300, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier