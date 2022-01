Concert/chanson : « Miossec » – Les 27 et 28 janvier L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert/chanson : « Miossec » – Les 27 et 28 janvier

du jeudi 27 janvier au vendredi 28 janvier

Boire, Ecrire, S’Enfuir Voilà 25 ans, en mars 1995, sortait Boire sur un label bruxellois indépendant. Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de l’époque avec ses paroles rugueuses. Ce disque a imprimé une certaine génération, a fait bouger quelques lignes, a pris une place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson… Gréco, Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher sont venus puiser dans ce vocabulaire. Boire, Ecrire, S’Enfuir est une relecture de ce premier album avec les chansons écrites pour les autres, comme des extensions, des contre-chants. De nouvelles chansons écrites et chantées avec Mirabelle Gilis, pendant le confinement, viennent éclairer l’horizon. Chant Christophe Miossec Violon, Mandoline, Chant Mirabelle Gilis Guitares, Choeurs Seb Hoog Basse, Claviers, Choeurs Laurent Saligault Guitare, Piano, Batterie Guillaume Rossel Crédits photo Richard Dumas [[https://www.christophemiossec.com/](https://www.christophemiossec.com/)](https://www.christophemiossec.com/) [[https://www.detoursdechant.com/](https://www.detoursdechant.com/)](https://www.detoursdechant.com/) **INFOS TARIFS** : 19€ / TOURNEFEUILLE 16€ / *REDUIT 10€ ***Tarif réduit** : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille

