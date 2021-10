Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy, Lot Concert Chanson Française : Perez Chante Ferrat Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Lot

Concert Chanson Française : Perez Chante Ferrat Limogne-en-Quercy, 9 janvier 2022, Limogne-en-Quercy. Concert Chanson Française : Perez Chante Ferrat 2022-01-09 16:00:00 16:00:00 – 2022-01-09 17:15:00 17:15:00 Salle culturelle La Halle Place de l’église

Limogne-en-Quercy Lot 14 EUR Tout public

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Mise à disposition de gel hydroalcoolique & respect des gestes barrières. En raison du contexte sanitaire, il est conseillé d’acheter ses billets à l’avance.

– En ligne : www.classicahors.festik.net

– Auprès des bureaux de l’Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot (Limogne, Lalbenque, Saint Cirq Lapopie, Cahors…)

– Sur place : 1 h avant le début du spectacle. En cas d’annulation d’un spectacle, les places achetées seront remboursées sur demande. Jean Ferrat nous laisse héritiers de sa musique, de son humanité, refermant l’un des plus beaux chapitres de notre histoire commune.

De Jean Tenenbaum à Jean Ferrat, c’est un destin rare, jalonné de rencontres, structuré par les luttes, inspiré par l’amour de la poésie. Gamin des quartiers populaires, orphelin d’un père mort à Auschwitz, Jean Ferrat pansera ses plaies par les arts, en choisissant le théâtre d’abord, la musique jusqu’à la fin de sa vie.

