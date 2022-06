Concert chanson française La Belle Autre Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: 36170

Saint-Benoît-du-Sault

Concert chanson française La Belle Autre Saint-Benoît-du-Sault, 3 septembre 2022, Saint-Benoît-du-Sault. Concert chanson française La Belle Autre Saint-Benoît-du-Sault

2022-09-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-03

Saint-Benoît-du-Sault 36170 C’est dans un univers croisé entre la musique, le jeu scénique et le corps, que ressort la sensation d’un spectacle-concert où le public vit dans le salon d’un groupe en recherche. Les interactions théâtrales en images et en musique avec le public rythment le concert en mettant tour à tour chacun des musicien.nes en jeu. Concert de chanson française à la croisée du Jazz et des musiques Afro-Gnawa. +33 2 54 24 86 68 https://www.festiv-en-marche.com/ev%C3%A8nementiel/ C’est dans un univers croisé entre la musique, le jeu scénique et le corps, que ressort la sensation d’un spectacle-concert où le public vit dans le salon d’un groupe en recherche. Les interactions théâtrales en images et en musique avec le public rythment le concert en mettant tour à tour chacun des musicien.nes en jeu. La Belle Autre

Saint-Benoît-du-Sault

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 36170, Saint-Benoît-du-Sault Autres Lieu Saint-Benoît-du-Sault Adresse Ville Saint-Benoît-du-Sault lieuville Saint-Benoît-du-Sault Departement 36170

Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault 36170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-du-sault/

Concert chanson française La Belle Autre Saint-Benoît-du-Sault 2022-09-03 was last modified: by Concert chanson française La Belle Autre Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault 3 septembre 2022 36170 Saint-Benoît-du-Sault

Saint-Benoît-du-Sault 36170