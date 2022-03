Concert chanson française, festive, populaire – Les Nuits de Méjannes Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

Concert chanson française, festive, populaire – Les Nuits de Méjannes Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap, 28 juillet 2022, Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap. Concert chanson française, festive, populaire – Les Nuits de Méjannes Place aux Herbes Le Village Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

2022-07-28 – 2022-07-28 Place aux Herbes Le Village

Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Les Nuits de Méjannes : Tous les jeudis soirs en juillet et août, l’Office de Tourisme vous offre un concert ou un cinéma plein air ! Ce jeudi 28 juillet, retrouvez le groupe “Alkabaya “! Le groupe trouve sa force dans le live où il s’épanouit dans le partage de ses chansons tantôt énergiques, tantôt mélancoliques. En attendant les hirondelles, sorti en 2020 marque alors un tournant pour Alkabaya avec l’intégrationd’un nouveau musicien aux cuivres et en agrémentant ses morceaux de touches électro. L’univers dugroupe reste intact, dans la mouvance des Têtes Raides et Boulevard des Airs, mettant en scène dansses textes de grandes histoires, mais aussi la vie quotidienne. ► 21h – Place aux Herbes ► Offert par l’Office de Tourisme accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/ Droits gérés

Place aux Herbes Le Village Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

dernière mise à jour : 2022-03-28 par OFFICE DE TOURISME MEJANNES LE CLAP Gard TourismeGard Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Autres Lieu Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Adresse Place aux Herbes Le Village Ville Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap lieuville Place aux Herbes Le Village Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Departement Gard

Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mejannes-le-clapmejannes-le-clap/

Concert chanson française, festive, populaire – Les Nuits de Méjannes Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap 2022-07-28 was last modified: by Concert chanson française, festive, populaire – Les Nuits de Méjannes Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap 28 juillet 2022 gard Méjannes-le-Clap

Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Gard