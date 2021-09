Neuvy Neuvy Allier, Neuvy Concert chanson francaise Duo Frédéric Bobin – Mikael Cointepas Neuvy Neuvy Catégories d’évènement: Allier

Neuvy

Concert chanson francaise Duo Frédéric Bobin – Mikael Cointepas 2021-09-25

Neuvy Allier EUR Frédéric Bobin s'est produit en 1er partie d'artistes prestigieux comme Carmen Maria Vega, Aldebert, Jamait, Kent, Alex Beaupain… Sur scène, dans une formule duo intimiste, il revisite avec élégance ses trois albums. contact@jimbrtee.org +33 4 70 20 83 84 http://www.jimbrtee.org/

