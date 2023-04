Concert chanson française Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert chanson française Bibliothèque Sorbier, 24 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 11h00 à 12h30

.Tout public. gratuit entrée libre dans la limite des places disponibles. Venez chanter avec Lana et François sur des airs de chansons françaises que l’on connait tous ! Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Lanadesoza

Détails
Lieu Bibliothèque Sorbier
Adresse 17 rue Sorbier
Ville Paris

