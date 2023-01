concert chanson française avec VOLO, duo d’auteurs-compositeurs-interprètes Pertuis Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse

concert chanson française avec VOLO, duo d’auteurs-compositeurs-interprètes Pertuis, 14 avril 2023, Pertuis . concert chanson française avec VOLO, duo d’auteurs-compositeurs-interprètes Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val Durance, 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

2023-04-14 – 2023-04-14 Pertuis

Vaucluse C’est un duo de frangins très doués. À l’occasion de la sortie de ce superbement tendre 6ème album, Frédo et Olivier Volovitch, les deux frères du groupe Volo, seront accompagnés sur scène par leur nouveau partenaire Alexis Campet pour nous chanter ces nouveaux titres.

Engagés, plein d’expérience et avec douceur, ils nous racontent de jolies histoires de frères, de famille, d’engagement et de doutes parfois. Que ce soit « Un Peu, Beaucoup », « Bout de Trottoir » ou « En Vérité », les morceaux de Volo se dégustent de la même manière : on roule doucement des épaules, on laisse les images s’allumer dans nos têtes. Les paroles nous emmènent jusqu’à ces différences qui nous rassemblent, nous permettant « de ne rien regretter », « de tout se pardonner ».

Laissez-vous surprendre par des instruments, des sons, peut-être même des samples, à imaginer la possibilité de chanter du Volo sans la guitare Volo ? On peut s’attendre à tout… concert « Volo avec son frère », duo de chanson française actuelle par 2 auteurs-compositeurs-interprètes / guitaristes + percussionniste. theatredepertuis@mairie-pertuis.fr +33 4 90 79 73 53 https://le-51.fr/ Pertuis

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu Pertuis Adresse Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val Durance, 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse Ville Pertuis lieuville Pertuis Departement Vaucluse

Pertuis Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

concert chanson française avec VOLO, duo d’auteurs-compositeurs-interprètes Pertuis 2023-04-14 was last modified: by concert chanson française avec VOLO, duo d’auteurs-compositeurs-interprètes Pertuis Pertuis 14 avril 2023 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse du Luberon et Val Durance Pertuis Théâtre de Pertuis Vaucluse

Pertuis Vaucluse