concert chanson française avec Jeanne Rochette Pertuis, 13 mai 2023, Pertuis .

concert chanson française avec Jeanne Rochette

51 avenue de la Liberté le-51 Pertuis Vaucluse le-51 51 avenue de la Liberté

2023-05-13 20:00:00 – 2023-05-13

le-51 51 avenue de la Liberté

Pertuis

Vaucluse

EUR 12 « Jeanne Rochette c’est une émotion maîtrisée, fragile et forte. Ce sont des histoires comme des perles, comme dessinées à la ligne claire d’Hergé. » FRANCE CULTURE

« Cette fille-là, elle est terrible! » TÉLÉRAMA

« Sur scène comme un poisson dans l’eau, cette artiste offre une chanson française originale, inventive, très théâtrale, véritables scénarios poétiques, ses textes sont drôles, voire loufoques ou surréalistes » PIERRE LESCURE



Auteure-compositeure-interprète et comédienne, Jeanne Rochette étudie en parallèle la musique et le théâtre. Après 10 ans au Québec, elle rentre à Paris en 2016 pour la sortie de son 2e album « Cachée » (L’Autre Distribution). Elle se produit entre autres aux Francofolies de Montréal en 1ere partie de Thomas Fersen, à l’Estival de Saint Germain-en-Laye en 1ere partie de Philippe Katerine et fait les 1eres parties de Cali en tournée.

En février 2021 sort « La Malhonnête » 3e album de la chanteuse franco canadienne qui signe à nouveau textes et musique de cet opus plus rock, en accord avec l’énergie qu’elle envoie sur scène.

L’album « La Malhonnête » a reçu le prix Coup de cœur de l’académie Charles Cros 2021.

concert de chanson française actuelle avec Jeanne Rochette, autrice-compositrice- interprète

le-51 51 avenue de la Liberté Pertuis

dernière mise à jour : 2023-01-13 par