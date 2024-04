Concert, Chanson française avec « David Lafore » Latronquière, vendredi 9 février 2024.

Concert, Chanson française avec « David Lafore » Latronquière Lot

Alors tout d’abord il y a le répertoire de chansons de david lafore, tour à tour taquin et mélancolique, sodad , comme disent les brésiliens. Et puis il y a son approche de la scène, qui fait de ses concerts une forme hybride, entre récital et performance théâtrale, entre poésie contemporaine et burlesque.

Dans cette version boum boum , david lafore est rejoint par le batteur et chanteur Gildas Etevenard (auteur-compositeur lui aussi de son côté) qu’on a pu entendre au côté de Akosh en free-jazz, ou Bertrand Belin en chanson. Batterie explosive ou subtile, percussions et chœurs accompagnant quelques refrains, sa large palette de jeu accentue les reliefs et contraste du répertoire…

Ouverture des portes à 20h. Bar & planche repas sur place (réservation conseillée) 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Espace Culturel

Latronquière 46210 Lot Occitanie lorangefluo@gmail.com

L’événement Concert, Chanson française avec « David Lafore » Latronquière a été mis à jour le 2024-01-29 par OT Figeac