Salle de l’Oustal Escalquens, le vendredi 26 novembre à 20:30

Vendredi 26 novembre à 20h30, à la salle des fêtes. Matéo Langlois est un artiste libre, chanteur au grain singulier, il fait cohabiter des textes elliptiques et de nécessaires évidences avec des sonorités enchanteresses. Désormais accompagné, il anime un étonnant trio jazz-rock électro vivant composé de Martin Jaussan à la basse et de Pablo Echarri à la batterie. Evénement la Médiathèque d’Escalquens. Concert offert par le Conseil départemental.

Gratuit, sur réservations.

Matéo Langois et son trio proposent un concert jazz-rock électro. Salle de l’Oustal Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00

Lieu Salle de l'Oustal Escalquens Adresse Place François-Mitterrand - Escalquens Ville Escalquens