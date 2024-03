Concert : « Chamonix, l’odyssée d’Aristide Bergès » – Mercredi 6 mars L’Escale Tournefeuille, mercredi 6 mars 2024.

Concert : « Chamonix, l’odyssée d’Aristide Bergès » – Mercredi 6 mars Chamonix est une version rock de la féérie qui convoque sciences et poésie déjantée, et où la conscience écologique est frappée d’esprit jazz. Mercredi 6 mars, 20h30 L’Escale Sur réservation

Début : 2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T21:45:00+01:00

Eric Lareine – Chanson tout public

Chamonix est une version rock de la féérie qui convoque sciences et poésie déjantée, et où la conscience écologique est frappée d’esprit jazz.

Une ode à l’émancipation !

À l’origine de son récit, la découverte d’Aristide Bergès, inventeur au XIXe siècle des premiers systèmes de production d’énergie hydraulique, qui fait écho à sa propre histoire familiale, la figure de son père étant issue de l’école fondée par Aristide Bergès…

« Dans les deux cas il est question de mésalliance. Entre mathématique et féerie, science et poésie, nous arrangerons un mariage qui dérange. Les mathématiques pures, comme les littératures pures, nous amènent inévitablement à la race pure. Et la race pure est anti-vie. Nous sommes indisciplinés, nous serons transdisciplinaires, car la consanguinité nous épuise. Abâtardissons l’art vivant et il sur-vivra. » Éric Lareine

16€/14€ Tournefeuillais/11€ réduit

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

