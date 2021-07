Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre CONCERT CHAMAYE Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

CONCERT CHAMAYE 2021-07-03 – 2021-07-03 Rue de la Papinière Manoir de la Chataigneraie

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre CHAMAYE fabrique en live un patchwork de paysages décousus. Mélanges de boucles électroniques et mélodies pop, voyagez dans l’antre d’une forêt mécanique, festoyez dans un château hanté, empruntez une bicyclette direction la galaxie, mais ne vous éloignez surtout pas de la douce voix qui guidera vos pas. Evadez-vous grâce à l’entoutant duo Chamaye lemanoir.chataigneraie@gmail.com https://www.facebook.com/lemanoir.lachataigneraie CHAMAYE fabrique en live un patchwork de paysages décousus. Mélanges de boucles électroniques et mélodies pop, voyagez dans l’antre d’une forêt mécanique, festoyez dans un château hanté, empruntez une bicyclette direction la galaxie, mais ne vous éloignez surtout pas de la douce voix qui guidera vos pas. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre
Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Rue de la Papinière Manoir de la Chataigneraie