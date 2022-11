Concert CHAM de Noël

2022-12-13 – 2022-12-13 En première partie les élèves des départements Cordes, Instruments Polyphoniques et Musiques Anciennes présenteront un programme consacré à la musique de chambre. En seconde partie les élèves du département Vent et Percussions joueront en formation d’orchestre d’harmonie. Les élèves CHAM du collège Mignet se rassemblent en cette fin d’année pour un concert de noël, à l’Auditorium Campra. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

