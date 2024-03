Concert cession irlandaise Landivisiau, vendredi 22 mars 2024.

Concert cession irlandaise Landivisiau Finistère

Avec Clem et Olivier violon, guitare et concertina pour des chansons et musiques traditionnelles irlandaises.

Réservation obligatoire.

Participation minimum de 5€ /adulte (pour rémunérer les musiciens) en + du repas ; gratuit pour les moins de 12 ans.

A la crêperie « Les crêpes d’Alex ». .

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22 21:30:00

26 rue de La Tour-d’Auvergne

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

L’événement Concert cession irlandaise Landivisiau a été mis à jour le 2024-03-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX