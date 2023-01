Concert César Velev Quiberville Quiberville Catégories d’Évènement: Quiberville

Seine-Maritime Le violoniste César Velev vous propose un concert à l’église Saint-Valéry de Quiberville-sur-Mer

Participation libre, au profit de l’association de sauvegarde de l’église. +33 2 35 04 21 33 Rue de l’église Eglise Quiberville

