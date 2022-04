Concert – Ces Messieurs WILLIAMS Ault, 7 mai 2022, Ault.

Concert – Ces Messieurs WILLIAMS Ault

2022-05-07 – 2022-05-07

Ault Somme Ault Somme Hauts-de-France

Ces Messieurs Williams, propose une promenade musicale entre Gainsbourg et Ferrat, Béranger, Trenet, Vian, Brassens, Lapointe et bien d’autres, ils revisitent des chansons françaises connues ou plus confidentielles, ils chantent les poètes et les rebelles de la chanson à texte des années 50 à 75.

Ces Messieurs William, c’est un trio Amiénois composé de Michel Berte (de la Cie Zic Zazou), de Denis Solau et de Laurent Houziaux.

Ault

dernière mise à jour : 2022-04-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – DESTINATION LE TREPORT – MERS SIM PicardieSIM Picardie