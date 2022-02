Concert : Ces enfoirés d’Orthéziens partent en voyage Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Concert : Ces enfoirés d’Orthéziens partent en voyage Orthez, 26 février 2022, Orthez. Concert : Ces enfoirés d’Orthéziens partent en voyage Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez

2022-02-26 – 2022-02-26 Théâtre Francis Planté Place St Pierre

Orthez Pyrénées-Atlantiques Début du concert à 15h et 20h30. Début du concert à 15h et 20h30. Début du concert à 15h et 20h30. Service Culturel

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Théâtre Francis Planté Place St Pierre Ville Orthez lieuville Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Concert : Ces enfoirés d’Orthéziens partent en voyage Orthez 2022-02-26 was last modified: by Concert : Ces enfoirés d’Orthéziens partent en voyage Orthez Orthez 26 février 2022 Orthez Pyrénées-Atlantiques

Orthez Pyrénées-Atlantiques