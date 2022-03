Concert Cercamon Faye-la-Vineuse, 28 mai 2022, Faye-la-Vineuse.

Concert Cercamon Faye-la-Vineuse

2022-05-28 17:00:00 – 2022-05-28 19:00:00

Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire Faye-la-Vineuse

L‘ensemble CERCAMON « Cherche-Monde » est un quatuor de musiciens de la région de Tours qui propose une relecture d’œuvres anciennes médiévales et traditionnelles, sans contraintes esthétiques, temporelles et géographiques au travers d’un programme hétéroclite et dépaysant, destiné à un large public.

amisdelacollegiale@gmail.com +33 6 49 98 16 15 https://www.facebook.com/Les-Amis-de-la-Coll%C3%A9giale-Saint-Georges-780697805280750

Faye-la-Vineuse

dernière mise à jour : 2022-03-14 par