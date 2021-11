Paris Eglise de Saint-Germain-des-Prés Paris Concert centenaire Saint-Saëns Eglise de Saint-Germain-des-Prés Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert centenaire Saint-Saëns Eglise de Saint-Germain-des-Prés, 12 décembre 2021, Paris. Concert centenaire Saint-Saëns

Eglise de Saint-Germain-des-Prés, le dimanche 12 décembre à 15:00

Retrouvez-nous le 12 décembre (15h) en l’église de Saint-Germain-des-Prés.

Entrée libre / participation libre / pass sanitaire obligatoire.

La Sirène, orchestre d’harmonie de Paris, rend hommage au compositeur Camille Saint-Saëns ! Eglise de Saint-Germain-des-Prés 3 place St-Germain-des-Prés, 75006 Paris Paris Quartier de Saint-Germain-des-Prés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise de Saint-Germain-des-Prés Adresse 3 place St-Germain-des-Prés, 75006 Paris Ville Paris lieuville Eglise de Saint-Germain-des-Prés Paris