CONCERT CELTIQUE Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais, samedi 16 mars 2024.

En collaboration avec la médiathèque Les voyageurs, l’École de musique intercommunale vous présentera une déambulation musicale dans les différents espaces de la médiathèque. Avec pour fil conducteur la fête de la Saint-Patrick et l’Irlande, partez à la découverte de traditions et anecdotes autour des instruments et des morceaux joués.

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:30:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire m.auffret@sudvendeelittoral.fr

