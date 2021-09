Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées, LAHITTE TOUPIERE Concert Celtique Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

LAHITTE TOUPIERE

Concert Celtique 2021-09-11 19:00:00

Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées Lahitte-Toupière 2 concerts gratuits vous sont proposés dans le cadre de “La balade de L’OCTAV”.

En effet, chaque année l’OCTAV réalise en partenariat avec les acteurs locaux des soirées “Hors les murs” ! A partir de 19h, 2 groupes “Ouberet” & “The Fo’s Celtic”. Buvette et restauration sur place. +33 5 62 33 74 00 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

lieuville 43.45512#-0.01508