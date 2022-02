Concert celtique Joanne Mciver & Christophe Saunière Villevoques, 26 mars 2022, Villevoques.

Concert celtique Joanne Mciver & Christophe Saunière Villevoques

2022-03-26 – 2022-03-26

Villevoques Loiret Villevoques

« Voyage féérique, chargé d’émotion et de complicité, au cœur de l’Écosse »

L’une des plus belles voix de l’Écosse, Joanne McIver, avec ses différentes flûtes et cornemuses, mêlées au jeu toujours inventif et virtuose de Christophe Saunière à la harpe nous livrent une musique audacieuse et flamboyante.

Une heure et demie de magie pure. Un programme original, mélange de musiques celtiques, de chants en gaélique associés à des mélodies plus modernes que la chanteuse et le musicien aiment partager avec leur public.

Premier concert de la saison 2022 organisé par « 4 Vallées en Musique au Cœur du Gâtinais »

4vallees.en.musique@gmail.com

« Voyage féérique, chargé d’émotion et de complicité, au cœur de l’Écosse »

L’une des plus belles voix de l’Écosse, Joanne McIver, avec ses différentes flûtes et cornemuses, mêlées au jeu toujours inventif et virtuose de Christophe Saunière à la harpe nous livrent une musique audacieuse et flamboyante.

Une heure et demie de magie pure. Un programme original, mélange de musiques celtiques, de chants en gaélique associés à des mélodies plus modernes que la chanteuse et le musicien aiment partager avec leur public.

© Julien Wieser

Villevoques

dernière mise à jour : 2022-02-21 par