CONCERT CELTIQUE DE LA SAINT PATRICK
12 mars 2023
Salle Polyvalente
9 Rue du Pont de la Forge
Fraize
Vosges

Vosges Fraize 12 EUR Cette formation a été créée en 1984 et placée sous la direction d’Aline Perrin depuis février 2009. Composée d’instruments à vents, percussions et clavier, cet orchestre compte une vingtaine de musiciens.

Son répertoire est éclectique, alliant compositions originales pour harmonie, transcriptions d’œuvres classiques mais aussi musiques de films chansons françaises et internationales ainsi que pièces avec solistes : récompenses, premier prix mention TB concours CMF en 2018. Apromuse s’allie avec l’ Harmonie municipale de Raon-l’Etape. Cette harmonie puise ses inspirations dans différents styles musicaux,classique, variétés musiques sud américaines, pop, irlandaises, musiques de films et dans le répertoire d’orchestre d’ harmonie. Récompense en 2015, premier prix mention TB au concours de la CMF. Ces deux orchestres se regroupent autours de projets fédérateurs d’envergure : rencontre avec l’un des plus grands compositeurs au monde pour Orchestre d’harmonie Jacob de Haan, le projet de la Saint-Patrick.

12 EUR
Réservations avant le 11/03.
+33 3 29 50 43 75

