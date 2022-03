Concert celtique à Fleurines Fleurines Fleurines Catégories d’évènement: Fleurines

Oise

Concert celtique à Fleurines Fleurines, 6 mars 2022, Fleurines. Concert celtique à Fleurines Fleurines

2022-03-06 – 2022-03-06

Fleurines Oise Fleurines 0 0 Le groupe de musique celtique “Eyris” donnera un concert à l’église de Fleurines. Le groupe de musique celtique “Eyris” donnera un concert à l’église de Fleurines. https://www.fleurines.fr/ Le groupe de musique celtique “Eyris” donnera un concert à l’église de Fleurines. Eyris

Fleurines

dernière mise à jour : 2022-02-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Fleurines, Oise Autres Lieu Fleurines Adresse Ville Fleurines lieuville Fleurines Departement Oise

Fleurines Fleurines Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleurines/

Concert celtique à Fleurines Fleurines 2022-03-06 was last modified: by Concert celtique à Fleurines Fleurines Fleurines 6 mars 2022 Fleurines Oise

Fleurines Oise