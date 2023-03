Concert CELTIFORT’AIR au Bacchus et Gambrinus Sens Bacchus et Gambrinus Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne

Concert CELTIFORT’AIR au Bacchus et Gambrinus Sens Bacchus et Gambrinus Sens, 11 mars 2023, Sens . Concert CELTIFORT’AIR au Bacchus et Gambrinus Sens 15 Avenue Georges Pompidou Bacchus et Gambrinus Sens Sens Yonne Bacchus et Gambrinus Sens 15 Avenue Georges Pompidou

2023-03-11 – 2023-03-11

Bacchus et Gambrinus Sens 15 Avenue Georges Pompidou

Sens

Yonne Concert CELTIFORT’AIR à Sens le samedi 11 mars à partir de 20h00 !

On vous attend pour faire la fête ! +33 3 86 66 79 05 Bacchus et Gambrinus Sens 15 Avenue Georges Pompidou Sens

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Sens Yonne Bacchus et Gambrinus Sens 15 Avenue Georges Pompidou Ville Sens Departement Yonne Lieu Ville Bacchus et Gambrinus Sens 15 Avenue Georges Pompidou Sens

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens /

Concert CELTIFORT’AIR au Bacchus et Gambrinus Sens Bacchus et Gambrinus Sens 2023-03-11 was last modified: by Concert CELTIFORT’AIR au Bacchus et Gambrinus Sens Bacchus et Gambrinus Sens Sens 11 mars 2023 15 Avenue Georges Pompidou Bacchus et Gambrinus Sens Sens Yonne Bacchus et Gambrinus Sens Sens Yonne

Sens Yonne