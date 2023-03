Concert : Celtic Green Cernay Cernay Catégories d’Évènement: Cernay

Haut-Rhin Cernay EUR Deuxième épisode du «Wild Robert» avec Excalembour Rocktet et ses musiques celtiques douces ou festives. Ces talentueux multi-instrumentistes interprètent à leur manière des airs des pays celtes (Irlande, Écosse, Bretagne, Québec) ainsi que des compositions originales. Ces merlins enchanteurs vous entraînent dans un concert plein d’humour, de surprises et de nouveautés (harpe celtique, cornemuse…) pour fêter une Saint-Patrick interceltique sous le signe du vert et du verre ! Slainte ! De talentueux multi-instrumentistes interprètent à leur manière des airs des pays celtes (Irlande, Écosse, Bretagne, Québec) ainsi que des compositions originales. +33 3 89 75 47 50 Cernay

