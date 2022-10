Concert – Céléstin Mâcon, 17 décembre 2022, Mâcon.

Concert – Céléstin

24 rue de l’Héritan MJC de l’Héritan Mâcon Sane-et-Loire MJC de l’Héritan 24 rue de l’Héritan

2022-12-17 – 2022-12-17

Mâcon

Sane-et-Loire

10 10 EUR Après ses concerts plus intimistes lors de nos apéros partagés d’été Célestin vient enfin jouer sur la grande scène de la MJC ! Ce concert clôturera une semaine de résidence entre nos murs.

Cet artiste performeur et multi-instrumentiste raconte des histoires d’une plume malicieuse qui virevolte entre ironie, lucidité, candeur et poésie, dans la langue de Jacques Brel et Georges Brassens…

C’est 50 % du duo humorythmique “Fills Monkey” qui s’offre une récréation musicale en posant les baguettes et en renouant avec ses deux premiers instruments à cordes : La guitare et la voix.

Billetterie à l’accueil ou sur le site de la MJC.

