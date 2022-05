Concert : Celeritas + Angle Mort & Clignotant, 13 mai 2022, .

Concert : Celeritas + Angle Mort & Clignotant

2022-05-13 – 2022-05-13

> Celeritas – [Eurodance du futur]

Projet ultra secret de trois amateurs de turbo et d’accélération, la conspiration techno/eurodance Celeritas a été fondée en 2018 avec un seul objectif : repousser les limites de la vitesse. Dans une quête permanente du Skyos, breuvage sacré, et après avoir fait danser la planète Terre avec “Ride or Die” et “Party Kinghts”, nos trois aventuriers se lancent aujourd’hui dans une nouvelle croisade. Enfilez vos lunettes de vitesse, activez la dépressurisation cosmique et embarquez à bord de la navette Celeritas pur “The Infinite Quest to the Cyber Skyos”, périple qui changera à tout jamais votre vision de l’univers et du dancefloor.

> Angle Mort & Clignotant sont deux chauffards de la trap music qui filent tout droit sur l’autoroute de l’autodérision. Une performance zapping martelée d’hymnes décalés débités à cent à l’heure sur fond de musique techno.

Concert – Le vendredi 13 mai 2022 à 20h00 au Tetris.

