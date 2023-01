Concert célébration du 60e anniversaire du traité de l’Élysée Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 18,99 euros en prévente sur la billetterie électronique 23 euros sur place le jour du concert Les chorales franco-allemandes de Fribourg et de Paris unissent leurs voix pour célébrer le 60ème anniversaire du Traité de l’Élysée Placées sous la direction de Violaine Barthélemy et Moritz Herzog, accompagnées par Bruno Gousset au piano, les chorales franco-allemandes de Fribourg et Paris interpréteront un florilège d’oeuvres pour choeur de Brahms (Nänie), Fauré (Madrigal, Pavane, Cantique de Jean Racine, Les Djinns), Lauridsen (les chansons des roses), Mendelssohn (Verleih uns Frieden) et Schubert (An die Sonne, Coronach). Bruno Gousset interprétera également la Fantaisie pour piano de Mendelssohn. Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas 252 rue Saint-Jacques 75005 Paris Contact : choralefrancoallemandeparis@gmail.com https://m.facebook.com/people/Chorale-Franco-Allemande-de-Paris/100048039438173/ https://m.facebook.com/people/Chorale-Franco-Allemande-de-Paris/100048039438173/ https://www.placeminute.com/event/musique-classique/concert-celebration-du-60eme-anniversaire-du-traite-de-l-elysee,39770.html

